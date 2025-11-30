Decomisan casi una tonelada de cocaína en costas de Farallón, Coclé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un duro golpe al narcotráfico fue asestado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tras el decomiso de 909 kilos de cocaína en las costas de Farallón, en Antón, provincia de Coclé.

La droga fue ubicada en una lancha de pesca artesanal que se desplazaba simulando actividades de pesca, pero al notar la presencia de una lancha patrullera del Senan, intentó darse a la fuga.

Durante la operación no se informó sobre la aprehensión de personas ni sobre la procedencia de los estupefacientes, que presuntamente tenían como destino algún punto de las costas de Antón.

La embarcación y la droga fueron trasladadas hasta la base naval del Senan ubicada en Aguadulce, donde quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas para el inicio de la investigación.

Autoridades panameñas incautaron 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto de Colón. Foto/Cortesía

El pasado martes, funcionarios de la Policía Nacional decomisaron un cargamento de 1,162 kilos de cocaína detectado dentro de un contenedor que tenía como destino España. De acuerdo con las investigaciones, el contenedor se encontraba en tránsito hacia ese país y, al ser sometido a revisión por unidades caninas, se ubicó la droga escondida entre la carga.

En lo que va del año, las autoridades han decomisado unas 100 toneladas de drogas en operaciones realizadas en alta mar, puertos y vehículos con doble fondo utilizados para su transportación.