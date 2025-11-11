Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $2 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Calificado como el decomiso más grande jamás registrado en el país, las autoridades panameñas confirmaron este martes 11 de noviembre el decomiso de cerca de 13.5 toneladas de droga, en aguas del Pacífico.

El operativo fue coordinado entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas, y la droga fue ubicada en una embarcación tipo remolcador, que se desplazaba por el suroeste de Isla San José, en el Pacífico central panameño, con destino hacia Centroamérica y México.

En conferencia de prensa, el fiscal Julio Villarreal adelantó que la droga está valorada en unos $200 millones.

Además, indicó que las 10 personas aprehendidas, todas extranjeras, serán llevadas en las próximas horas ante un juez de garantías.

El Senan informó que los tripulantes, al notar la presencia de los agentes panameños, trataron de emprender la huida, pero fueron detenidos.

En la embarcación detenida viajaban cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un venezolano, un peruano y un colombiano.

En el remolcador se ubicaron 13,508 paquetes con droga, que estaban distribuidos en 579 sacos.

De acuerdo con los datos del Senan, entre los decomisos más grandes de droga que se habían registrado están el del 18 de febrero del 2020, a 40 millas náuticas al noroeste de Bocas del Toro, en donde se detuvo una nave semisumergible que transportaba 5,690 kilos de cocaína (5 toneladas) y posteriormente, en el 2024, en un puerto, se ubicaron 5,796 kilos de cocaína (5 toneladas) en un contenedor.

Las autoridades panameñas informaron que la presión que efectúa Estados Unidos en el Caribe contra las lanchas rápidas, ha llevado ha obligado a las redes del narcotráfico a trasladar parte de sus operaciones hacia el territorio panameño.

Desde el pasado 2 de septiembre, buques de guerra del Gobierno de los Estados Unidos han ejecutado 16 operaciones en las que han hundido varias embarcaciones cargadas con drogas en aguas del Caribe, en el marco de una ofensiva destinada a desarticular las operaciones del Cártel de los Soles, presunta organización criminal que opera en Venezuela.