Decomisan cerca de 3 toneladas de droga en aguas de Chiriquí

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó este jueves 18 de diciembre sobre el decomiso de cerca de 3 toneladas de droga en aguas de la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la entidad, la operación se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, y se ubicaron 2,851 paquetes con la sustancia ilícita.

La acción policial se registró al sur de la isla Montuosa, logrando la aprehensión de dos hombres que se transportaban en una lancha.

Montuosa es una de las islas más alejadas de la costa panameña y está a unos 44 kilómetros de la isla de Coiba.

De acuerdo con un reporte del Senan, los tripulantes de la lancha trataron de huir al notar la presencia de los agentes, pero fueron aprehendidos.

Las personas aprehendidas, la embarcación y los paquetes fueron trasladados a la base del Senan en Quebrada de Piedra para las respectivas diligencias. Se informó que los 2,851 paquetes estaban distribuidos en 74 sacos.

De acuerdo con la entidad, este año 2025 se han decomisado 62,337 paquetes de sustancias ilícitas a través de 127 operaciones.