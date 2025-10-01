Decomisan cerca de media tonelada de droga en aguas de isla Jicarón, Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una lancha artesanal fue interceptada por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en aguas de isla Jicarón, provincia de Veraguas, logrando el decomiso de cerca de media tonelada de droga.

La entidad informó este miércoles 1 de octubre que la acción se dio en medio de la Operación Escudo Protector, donde se ubicaron 510 paquetes de drogas y aprehendieron a dos hombres.

El Sena detalla que la embarcación trató de escapar del área cuando recibió la señal de alto por parte de los agentes, pero fue alcanzada y detenida.

Asimismo, se informa que tras inspeccionar la embarcación, se identificaron alteraciones en la estructura con doble fondo, donde se hallaba la presunta droga.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Veraguas y la lancha, los paquetes de droga y sus tripulantes fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, para la diligencia de allanamiento y registro.

De acuerdo con el Sena, desde enero hasta la fecha se han decomisado 38,137 paquetes de sustancias ilícitas, en 103 operaciones a nivel nacional.