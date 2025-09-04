Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACCIÓN POLICIAL

    Decomisan droga camuflada en café con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen

    Getzalette Reyes
    Decomisan droga camuflada en café con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen
    Ubican 25 paquetes de droga camuflados en empaques de café de exportación. Foto/Cortesía

    Miembros de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional decomisaron 25 paquetes de presunta sustancia ilícita que estaban ocultos en empaques de café de exportación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    +info

    A la caza de la droga en contenedores: Gobierno arma equipo interinstitucional para blindar puertosDecomisan más de 600 kilos de droga en Condado del Rey y Colón

    La incautación se realizó durante una diligencia de allanamiento en el área de carga de la terminal aérea, donde los agentes localizaron la mercancía en una bodega.

    Según el reporte oficial, la droga tenía como origen Panamá y su destino final Australia.

    Decomisan droga camuflada en café con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen
    Ubican 25 paquetes de droga camuflados en empaques de café de exportación. Foto/Cortesía

    Las autoridades señalaron que mantienen el refuerzo de las acciones para combatir el tráfico internacional de estupefacientes y garantizar la seguridad en las rutas comerciales.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más