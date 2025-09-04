Decomisan droga camuflada en café con destino a Australia en el Aeropuerto de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miembros de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional decomisaron 25 paquetes de presunta sustancia ilícita que estaban ocultos en empaques de café de exportación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La incautación se realizó durante una diligencia de allanamiento en el área de carga de la terminal aérea, donde los agentes localizaron la mercancía en una bodega.

Según el reporte oficial, la droga tenía como origen Panamá y su destino final Australia.

Las autoridades señalaron que mantienen el refuerzo de las acciones para combatir el tráfico internacional de estupefacientes y garantizar la seguridad en las rutas comerciales.