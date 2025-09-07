Decomisan droga en contenedor con ruta Marruecos–Panamá–Nueva Zelanda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que incautó 39 paquetes con presunta sustancia ilícita en un puerto de la localidad, como resultado de una diligencia de allanamiento y registro.

El decomiso se efectuó dentro de un contenedor cuya trazabilidad indicaba procedencia desde Marruecos, con tránsito por Panamá y destino final en Nueva Zelanda.

#Decomiso| En un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico, la Fiscalía de Drogas con la @policiadepanama decomisaron 39 paquetes con presunta sustancia ilícita. En tanto, en el área de revisión de La Nueva Joya, fue aprehendido un hombre con presunta droga y arma de fuego.👇🏻 pic.twitter.com/FTdmNjUjFa — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 7, 2025

Las autoridades informaron que este operativo forma parte de las acciones estratégicas para contener la creciente infiltración de droga en contenedores con destino a mercados internacionales.

Recientemente, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, anunció un plan interinstitucional para reforzar los controles en los puertos del país, con el objetivo de frenar el narcotráfico transnacional. La estrategia involucra a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá.

Ábrego explicó que la iniciativa busca consolidar una política nacional de puertos seguros, ante el uso de las costas panameñas por parte de redes criminales que contaminan contenedores para enviar cocaína hacia Europa y otros mercados. “Hemos hecho una catarsis entre lo positivo y lo negativo de cada institución y hemos logrado conformar un solo equipo de trabajo”, señaló el titular de Seguridad.