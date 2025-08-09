Panamá, 09 de agosto del 2025

    Operativo en Puerto

    Decomisan droga en puerto del Caribe panameño; el destino era Bélgica

    Henry Cárdenas P.
    Este año el Senan han incautado 33,956 paquetes con sustancias ilícitas. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval informó la mañana de este sábado 9 de agosto del decomiso 92 paquetes con droga, en un puerto del Caribe panameño, que tenía como destino Europa.

    De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los paquetes estaban ocultos en los paneles de refrigeración de dos contenedores de un buque que estaba en tránsito, en un puerto de la provincia de Colón.

    La incautación de la droga se dio dentro de la Operación Escudo Protector, y la embarcación procedía de Guayaquil, Ecuador, y tenía como destino final Antwerpen, Bélgica.

    La operación antidrogas se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Colón para realizar las diligencias de allanamiento y registro del contenedor.

    De acuerdo con los datos de la Aeronaval, en lo que va de 2025 se han incautado 33,956 paquetes con sustancias ilícitas tras 83 operaciones.

    Henry Cárdenas P.

