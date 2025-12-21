Panamá, 21 de diciembre del 2025

    Operación Escudo Protector

    Decomisan embarcación con cigarrillos y zapatillas de presunto contrabando en Colón

    Yasser Yánez García
    Mercancía incautada. Cortesía: Senan

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó una embarcación presuntamente vinculada al delito de contrabando en la que se contabilizaron 2,725 pacas de cigarrillos, 48 bultos de zapatillas, 175 envases plásticos con arena y una bicicleta eléctrica, durante una operación de control marítimo realizada en la costa arriba de la provincia de Colón.

    Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia

    Según el informe, la mercancía incautada no coincidía con el manifiesto de carga presentado.

    De acuerdo con el estamento de seguridad, la acción se desarrolló en el sector norte de Palmira, donde se detectó una chalupa con desplazamiento sospechoso. Tras ejecutar maniobras de intercepción, se procedió al abordaje y aseguramiento de la nave.

    La embarcación en su totalidad, tripulada por siete hombres, fue trasladada a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.

    Según informes preliminares, la mercancía había salido de la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros logísticos y comerciales del país, con destino hacia Colombia.

    Mercancía incautada. Cortesía: Senan

    Dicha incautación se había realizado este sábado 20 de diciembre, pero hasta el momento no se conocían los detalles de la misma.

    El Ministerio Público informó que se mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

    Yasser Yánez García

