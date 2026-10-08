NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En un operativo coordinado por agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, se decomisaron más de 11 mil municiones de fusil en Portobelo, provincia de Colón.

La Policía Nacional informó que el material estaba oculto en siete tanques plásticos y que se contabilizaron 11,402 municiones calibre 5.56 para fusiles M4.

En un video divulgado en redes sociales por las autoridades, se observa que los tanques estaban enterrados y los agentes requirieron de palas para cavar en el lugar. Además, en el operativo se decomisaron dos pistolas y seis proveedores.

Se informó que los indicios y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.