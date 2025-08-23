Decomisan más de 600 kilos de droga en Condado del Rey y Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un cargamento de 604 kilos de cocaína fue decomisado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas en dos operaciones realizadas en Condado del Rey, San Miguelito, provincia de Panamá y en la provincia de Colón.

La primera operación se desarrolló en una residencia ubicada en Condado del Rey, donde se ubicaron un total de 509 kilos de cocaína. Esta operación se realizó tras una diligencia de seguimiento y vigilancia realizada por las autoridades.

Durante la diligencia de allanamiento las autoridades también ubicaron dos armas de fuego y proveedores para municiones.

En una segunda operación realizada en la provincia de Colón la policía dio con la ubicación de 125 kilos de cocaína que eran transportados en un vehículo. La droga se encontraba en varios bultos. Durante la acción policial se detuvo a una persona.

Según las investigaciones en ambos casos la droga pretendía ser sacada del país a través de la contaminación de contenedores que llegan en tránsito a los puertos del Pacífico y el Atlántico.

En lo que va del año las autoridades han decomisado más de 50 toneladas de drogas en operaciones realizadas en diferentes puntos del país.

En las últimas dos semanas, los estamentos de seguridad han decomisado cuatro toneladas de droga en operaciones realizadas en los puertos y en el Archipiélago de Las Perlas, donde algunas islas son utilizadas como puntos de ocultamiento, antes de que las cargas sean recogidas por lanchas de pesca artesanal y trasladadas a tierra.