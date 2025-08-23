Panamá, 23 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Drogas

    Decomisan más de 600 kilos de droga en Condado del Rey y Colón

    Juan Manuel Díaz
    Decomisan más de 600 kilos de droga en Condado del Rey y Colón
    La Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas decomisaron 604 kilos de cocaína en Condado del Rey y Colón. Cortesía.

    Un cargamento de 604 kilos de cocaína fue decomisado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas en dos operaciones realizadas en Condado del Rey, San Miguelito, provincia de Panamá y en la provincia de Colón.

    +info

    Senan ubica 400 kilos de cocaína dentro de un contenedor en un puerto del PacíficoSenan decomisa $926 millones en drogas en lo que va del año, puertos principal blanco de narcos Senan y Senaront decomisan 335 kilos de drogas dentro embarcación de pesca artesanal y en un bus en Chepo

    La primera operación se desarrolló en una residencia ubicada en Condado del Rey, donde se ubicaron un total de 509 kilos de cocaína. Esta operación se realizó tras una diligencia de seguimiento y vigilancia realizada por las autoridades.

    Durante la diligencia de allanamiento las autoridades también ubicaron dos armas de fuego y proveedores para municiones.

    En una segunda operación realizada en la provincia de Colón la policía dio con la ubicación de 125 kilos de cocaína que eran transportados en un vehículo. La droga se encontraba en varios bultos. Durante la acción policial se detuvo a una persona.

    Decomisan más de 600 kilos de droga en Condado del Rey y Colón
    La policía decomisó 125 kilos de drogas en Barrio Sur, Colón.

    Según las investigaciones en ambos casos la droga pretendía ser sacada del país a través de la contaminación de contenedores que llegan en tránsito a los puertos del Pacífico y el Atlántico.

    En lo que va del año las autoridades han decomisado más de 50 toneladas de drogas en operaciones realizadas en diferentes puntos del país.

    En las últimas dos semanas, los estamentos de seguridad han decomisado cuatro toneladas de droga en operaciones realizadas en los puertos y en el Archipiélago de Las Perlas, donde algunas islas son utilizadas como puntos de ocultamiento, antes de que las cargas sean recogidas por lanchas de pesca artesanal y trasladadas a tierra.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más