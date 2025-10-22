Decomisan más de $600 mil en mercancía falsificada en Santa Ana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, incautó más de 600 mil dólares en mercancía presuntamente falsificada durante una operación denominada Torner, desarrollada en un local comercial del corregimiento de Santa Ana, ciudad de Panamá.

Durante el allanamiento, los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ubicaron 4,463 artículos falsificados, entre los que figuran zapatillas, medias, gorras, lentes, chancletas y suéteres, todos con logotipos y distintivos de marcas reconocidas.

De acuerdo con el informe oficial, los productos eran vendidos al por mayor y al detal como si fueran originales.

Aunque no se registraron aprehensiones durante el operativo, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar la procedencia de la mercancía y la posible responsabilidad de los propietarios del local en el delito.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual y advirtió que continuará con operativos similares en distintos puntos del país para combatir la comercialización de artículos falsificados.