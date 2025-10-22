Panamá, 22 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERATIVO

    Decomisan más de $600 mil en mercancía falsificada en Santa Ana

    Getzalette Reyes
    Decomisan más de $600 mil en mercancía falsificada en Santa Ana
    Incautan 4,463 artículos falsificados durante operación en Panamá. Cortesía/Policía Nacional

    La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, incautó más de 600 mil dólares en mercancía presuntamente falsificada durante una operación denominada Torner, desarrollada en un local comercial del corregimiento de Santa Ana, ciudad de Panamá.

    +info

    Decomisan mercancía presuntamente falsificada en Santa Ana, valorada en $500 mil

    Durante el allanamiento, los agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ubicaron 4,463 artículos falsificados, entre los que figuran zapatillas, medias, gorras, lentes, chancletas y suéteres, todos con logotipos y distintivos de marcas reconocidas.

    Decomisan más de $600 mil en mercancía falsificada en Santa Ana
    Incautan 4,463 artículos falsificados durante operación en Panamá. Cortesía/Policía Nacional

    De acuerdo con el informe oficial, los productos eran vendidos al por mayor y al detal como si fueran originales.

    Aunque no se registraron aprehensiones durante el operativo, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar la procedencia de la mercancía y la posible responsabilidad de los propietarios del local en el delito.

    La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los derechos de propiedad intelectual y advirtió que continuará con operativos similares en distintos puntos del país para combatir la comercialización de artículos falsificados.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Fallece el empresario Juan Francisco Kiener. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más