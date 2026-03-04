Decomisan más de 800 paquetes de droga en dos operativos; 487 flotaban en Punta Burica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional reportaron este miércoles 4 de marzo que, en operativos por separado, decomisaron más de 800 paquetes de droga.

El primer caso se dio en medio de labores de patrullaje por parte de agentes del Servicio Nacional Aeronaval, quienes hallaron flotando 467 paquetes con droga, al sur de Punta Burica, cerca de la provincia de Chiriquí.

Tras detectar los sacos flotando a la deriva, los agentes del Servicio Aeronaval procedieron a realizar las maniobras para recoger 17 sacos debidamente embalados, que posteriormente fueron trasladados para la respectiva inspección.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí para trasladar la droga a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizó el conteo correspondiente, confirmándose un total de 467 paquetes de droga.

Por otro lado, la Policía Nacional informó que retuvo un camión articulado internacional en la vía Centenario, que transportaba 433 paquetes rectangulares con droga.

Según la entidad, al revisar el contenedor se detectó que el camión tenía un doble fondo, donde fueron hallados los paquetes.

La Policía reportó de forma preliminar que el embarque tenía como destino final Estados Unidos.

Por su lado, el Servicio Aeronaval informó que en lo que va de este año han decomisado 18.4 toneladas de sustancias ilícitas en 17 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.