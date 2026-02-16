Panamá, 16 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Aeronaval

    Decomisan más de una tonelada de droga en aguas de Veraguas

    Henry Cárdenas P.
    El decomiso se registró al sur de isla Jicarón. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó sobre el decomiso de más de una tonelada de drogas en una operación marítima al sur de la isla Jicarón, provincia de Veraguas.

    De acuerdo con la entidad, en la embarcación retenida se ubicaron 1,263 paquetes con la sustancia ilícita y se aprehendió a tres personas.

    El Servicio Aeronaval indicó que la incautación se registró durante un patrullaje de agentes, quienes detectaron una embarcación con un desplazamiento irregular.

    Además, se indicó que, tras dar la voz y llevar a cabo la respectiva inspección, se logró dar con el cargamento y de paso con la aprehensión de los tripulantes.

    Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Veraguas para los trámites legales correspondientes, y de paso, la lancha retenida y las personas aprehendidas fueron trasladadas a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra.

    Droga en contenedor

    Por otro lado, se informó de la incautación de 936 paquetes de droga que estaban ocultos en un contenedor de un buque. Según la Aeronaval, la embarcación estaba en espera para realizar tránsito por el Canal de Panamá.

    De igual manera, se informó que, tras la respectiva verificación, se conoció que el contenedor provenía de Posorja, en Ecuador, y tenía como destino final Hamburgo, Alemania.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

