Panamá, 02 de octubre del 2025

    Operativo

    Decomisan mercancía presuntamente falsificada en Santa Ana, valorada en $500 mil

    Henry Cárdenas P.
    La mercancía decomisada fue puesta a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual. Cortesía

    La Policía Nacional informó este jueves 2 de octubre de 2025 sobre el decomiso de más de 25 mil artículos con marcas presuntamente falsificadas en el corregimiento de Santa Ana, distrito de Panamá.

    La diligencia la desarrolló la Dirección de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público y, de forma preliminar, se adelantó que la mercancía está valorada en $500 mil.

    La Policía informó que las investigaciones se originaron por la supuesta venta y distribución de mercancía de marcas falsificadas en un establecimiento en el corregimiento de Santa Ana.

    Las autoridades resaltaron que la mercancía decomisada fue puesta a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual, mientras las investigaciones continúan para determinar las respectivas responsabilidades.

    Portadista

