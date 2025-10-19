Panamá, 19 de octubre del 2025

    Droga

    Decomisan tonelada y media de cocaína en Arraiján tras operativo de seguimiento

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional ubicaron la droga en dos vehículos. Cortesía.

    La Fiscalía de Drogas en conjunto con la Policía Nacional decomisaron tonelada y media de cocaína en Arraiján que era transportada en dos vehículos.

    Fuentes ligadas a la investigación revelaron que en la operación se dio con la aprehensión de dos personas, quienes eran los encargados del transporte los estupefacientes.

    Tras una operación de vigilancia y seguimiento las autoridades lograron detener a los vehículos, en los que se descubrió la droga. Algunos de los paquetes con la sustancia ilícita fueron encontrados en los asientos y piso de uno de los automóviles.

    El pasado 29 de septiembre, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó una tonelada de droga en dos operaciones separadas. En esa ocasión la droga había sido introducida en contenedores en puertos del Pacífico.

    Durante el operativo se ubicó droga en el piso de uno de los autos. Cortesía.

    En lo que va del año las autoridades han decomisado una noventa toneladas de drogas que tenía como destino el mercado Europeo y los Estados Unidos.

    Las autoridades han desmantelado varias redes criminales dedicadas a introducir droga en contenedores que se encuentran en tránsito por los puertos locales.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


