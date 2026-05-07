Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Operativo

    Decomisan una tonelada de droga en Chiriquí; hay cuatro panameños aprehendidos

    Henry Cárdenas P.
    Decomisan una tonelada de droga en Chiriquí; hay cuatro panameños aprehendidos
    El operativo se realizó en el sector oriente de la provincia de Chiriquí. Cortesía

    Las autoridades panameñas informaron la tarde de este miércoles 6 de mayo sobre el decomiso de cerca de una tonelada de droga, tras un operativo en la provincia de Chiriquí.

    La acción se desarrolló de forma conjunta entre agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, en el oriente de Chiriquí.

    En un comunicado, se detalló que se decomisaron 1,320 paquetes de droga que eran transportados en cinco vehículos, los cuales fueron retenidos en el operativo.

    De igual forma, la Policía informó sobre la aprehensión de cuatro personas, todas de nacionalidad panameña, quienes fueron llevadas ante las autoridades correspondientes. Además, en el operativo se decomisaron un arma de fuego calibre nueve milímetros sin permiso, municiones y proveedores.

    Se presume que los paquetes de droga eran transportados hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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