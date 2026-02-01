Decomiso de droga en Colón: incautan tres toneladas en lancha rápida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un operativo antidrogas ejecutado este fin de semana por la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), culminó con el decomiso de tres toneladas de presuntas sustancias ilícitas y la aprehensión de cinco extranjeros.

La acción se desarrolló al norte de Sherman, en la provincia de Colón, donde las autoridades interceptaron una lancha rápida que mantenía un desplazamiento sospechoso.

Durante la inspección de la embarcación se ubicaron varios bultos que, tras ser contabilizados, contenían 3,029 paquetes de presunta droga.

El mayor Santiago Gutiérrez, del Senan, informó que el decomiso es resultado de una operación contra el narcotráfico, apoyada en labores de inteligencia y patrullaje marítimo orientadas a combatir el tráfico de drogas.

Según explicó, tras detectar la embarcación sospechosa se le dio seguimiento hasta lograr su interceptación y aseguramiento, junto con los cinco tripulantes.

Los detenidos y la evidencia fueron trasladados por el Ministerio Público a la Base Naval Almirante Cristóbal Colón, ubicada en Sherman, donde continúan las diligencias correspondientes.

El mayor informó que en lo que va de 2026 han decomisado 10,275 paquetes de presunta droga en siete operativos.