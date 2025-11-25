Defensa de Héctor Brands alega que desconoce contenido de investigación que le sigue el Ministerio Público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Pedro Meilán, abogado del exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) Héctor Brands, anunció que solicitará una audiencia de afectación de derechos, luego que el Ministerio Público no le ha permitido acceso a la carpeta en la que se adelanta una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Meilán aseguró explicó que la carpetilla de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en la que se menciona a Brands se encuentra bajo reserva y que por esta causa desconoce los elementos o información que contiene dicha investigación.

También detalló que hace dos meses su cliente presentó sus descargos ante la Contraloría General de la República dentro de un informe de auditoría adelantado por esa entidad, pero que hasta la fecha no se le ha informado del contenido final de dicha auditoría.

Sostuvo que el manual de procedimiento de la Contraloría plantea que se le debe entregar copia del informe de auditoría final a la persona que es objeto de algún tipo de investigación patrimonial, pero que en este caso esto no ha sido así.

Añadió que luego, con “gran sorpresa”, el contralor Anel Flores dijo públicamente que había enviado la auditoría realizada a Brands al Ministerio Público, tras detectar un posible enriquecimiento injustificado, pero que no conoce el detalle de ese informe.

A la vez detalló que tampoco se le ha notificado de alguna solicitud de audiencia por parte del Ministerio Público y que su cliente se encuentra en el país.

El pasado 3 de septiembre se conoció que el Ministerio Público inició una investigación contra Brands, luego de que autoridades identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdiputado.

El pasado 24 de octubre Brands fue devuelto de los Estados Unidos, tras revocarle la visa de entrada. El exdiputado había abordado un avión con destino a Miami, pero al aterrizar se le informó que no podía ingresar a ese país.

Al momento de su retorno a Panamá, Brands fue abordado por este medio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero en ese momento no brindó mayores detalles de las razones por las que no se le permitió entrar a los Estados Unidos.

También se conoció que la reserva decretada por el Ministerio Público sobre las investigaciones seguidas a Brands culmina este jueves 27 de noviembre.

Brands fue diputado durante el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes.

Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.