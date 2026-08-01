Dejan detenido a presunto reclutador de panameños para la guerra en Rusia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de un taxista de 70 años que asegura que solo prestó el servicio de transporte.

La juez de garantías Eyvis Jaén, imputó cargos y ordenó la detención por la presunta comisión del delito de trata de personas con la intención de explotación laboral a Mario Brooks en la investigación por el reclutamiento de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

En una audiencia que inició a las 9:00 a.m. de este sábado, la juez Jaén legalizó la aprehensión de Brooks. También fueron legalizadas una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento realizadas por la Policía que llevaron a su aprehensión este viernes.

Durante la audiencia la fiscal Elizabeth Carrión alegó que Brooks contactó a por los menos dos ciudadanos panameños para combatir en la guerra ruso ucraniana.

Fiscal Elizabeth Carrión. LP/ Juan Manuel Díaz

Según la fiscalía, a las victimas se les ofrecía un salario mensual de $3 mil y un bono de $70 mil una vez concluida su participación en el conflicto armado.

Brooks, un taxista de 70 años, aseguró que solo prestó el servicio de transporte, que los verdaderos reclutadores están en Rusia.

En su breve intervención, el imputado señaló que desconoce los detalles del proceso de reclutamiento y que no tuvo particioación en dicha actividad.