Panamá, 01 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 01 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación

    Dejan detenido a presunto reclutador de panameños para la guerra en Rusia

    Se trata de un taxista de 70 años que asegura que solo prestó el servicio de transporte.

    Juan Manuel Díaz
    Dejan detenido a presunto reclutador de panameños para la guerra en Rusia
    Ordenan la detención de Mario Brooks, presunto reclutador de panameños para la guerra de Rusia. LP/ Juan Manuel Díaz

    La juez de garantías Eyvis Jaén, imputó cargos y ordenó la detención por la presunta comisión del delito de trata de personas con la intención de explotación laboral a Mario Brooks en la investigación por el reclutamiento de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

    En una audiencia que inició a las 9:00 a.m. de este sábado, la juez Jaén legalizó la aprehensión de Brooks. También fueron legalizadas una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento realizadas por la Policía que llevaron a su aprehensión este viernes.

    Durante la audiencia la fiscal Elizabeth Carrión alegó que Brooks contactó a por los menos dos ciudadanos panameños para combatir en la guerra ruso ucraniana.

    Dejan detenido a presunto reclutador de panameños para la guerra en Rusia
    Fiscal Elizabeth Carrión. LP/ Juan Manuel Díaz

    Según la fiscalía, a las victimas se les ofrecía un salario mensual de $3 mil y un bono de $70 mil una vez concluida su participación en el conflicto armado.

    Brooks, un taxista de 70 años, aseguró que solo prestó el servicio de transporte, que los verdaderos reclutadores están en Rusia.

    En su breve intervención, el imputado señaló que desconoce los detalles del proceso de reclutamiento y que no tuvo particioación en dicha actividad.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Última Hora

    • 18:52 El valor se crea donde se produce intercambio Leer más
    • 18:36 Lorena Wiebes se convierte en la primera líder del Tour de Francia Leer más
    • 18:35 Dejan detenido a presunto reclutador de panameños para la guerra en Rusia Leer más
    • 18:13 La UEFA pide que rindan cuentas los responsables de los planes secretos de la FIFA Leer más
    • 18:02 Alianza logra su primera victoria y pone la mira en el reto internacional Leer más
    • 17:52 Licitarán otra vez la planta de tratamiento de aguas residuales en Caimito a un costo de $139 millones Leer más
    • 17:50 Yemil sale de prisión: Jueza de Cumplimiento reemplaza pena por libertad vigilada Leer más
    • 17:37 Embajador de la India se despide de Panamá abriendo la puerta a medicamentos más baratos Leer más
    • 15:50 Medio Oriente: Embajadas de Estados Unidos instan a sus ciudadanos a abandonar la región ante posible escalada de la guerra Leer más
    • 15:38 España acusa de ‘egoísta’ la respuesta de algunos países de la UE y pide unidad ante la crisis migratoria en Ceuta Leer más