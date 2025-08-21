Delitos financieros: Tres sospechosos capturados en Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco de la Operación Traceback, funcionarios panameños aprehendieron a tres personas en los distritos de Arraiján y La Chorrera, señaladas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros, con un perjuicio estimado en $74,619.30.

Las detenciones se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro efectuadas en diferentes sectores de la provincia de Panamá Oeste, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

#PlanFirmeza | En este momento llevamos a cabo diligencias de allanamiento junto a la @PGN_PANAMA en los distritos de La Chorrera y Arraiján, donde aprehendimos a tres personas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros. #OperaciónTraceback pic.twitter.com/wXgc7tAqqH — Policía Nacional (@policiadepanama) August 21, 2025

Las autoridades informaron que los aprehendidos serán puestos a disposición de la instancia judicial correspondiente para continuar con el proceso legal.