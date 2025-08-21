Panamá, 21 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación Traceback

    Delitos financieros: Tres sospechosos capturados en Panamá Oeste

    Getzalette Reyes
    Delitos financieros: Tres sospechosos capturados en Panamá Oeste
    Al menos tres personas fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros. Foto/Cortesía

    En el marco de la Operación Traceback, funcionarios panameños aprehendieron a tres personas en los distritos de Arraiján y La Chorrera, señaladas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros, con un perjuicio estimado en $74,619.30.

    Las detenciones se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro efectuadas en diferentes sectores de la provincia de Panamá Oeste, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

    Las autoridades informaron que los aprehendidos serán puestos a disposición de la instancia judicial correspondiente para continuar con el proceso legal.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más