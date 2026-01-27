Desarticulan red dedicada al hurto y estafa en venta de autos durante la Operación Fraudcar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y en coordinación con el Ministerio Público, informó que desarticuló dos grupos delictivos presuntamente dedicados al hurto de vehículos y estafa en la venta de autos, como parte de la Operación Fraudcar, desarrollada en varios puntos de la capital.

Las diligencias incluyeron allanamientos en los corregimientos de Pedregal, Tocumen, Juan Díaz y Pueblo Nuevo, donde las autoridades lograron la aprehensión de ocho personas vinculadas directamente con estos hechos.

Desarrollamos la Operación Fraudcar en los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Pueblo Nuevo y Juan Díaz, a fin de desarticular dos grupos dedicados al hurto de autos y estafas en su venta. Hay 8 aprehendidos. #PlanFirmeza pic.twitter.com/M6CTST5x49 — Policía Nacional (@policiadepanama) January 27, 2026

De acuerdo con las investigaciones, los grupos alquilaban vehículos en distintas empresas de renta de autos y posteriormente falsificaban la documentación para ofrecerlos a la venta a través de plataformas digitales, afectando tanto a compañías arrendadoras como a ciudadanos particulares.

Durante el proceso investigativo, también fueron aprehendidas otras tres personas, entre ellas dos presuntos cabecillas de las estructuras criminales.

La lesión económica provocada por estas actividades ilícitas se estima en 100 mil dólares, según informaron las autoridades.

Policía Nacional desmantela grupos dedicados al hurto de autos y estafas digitales. Foto/Cortesía

A través de un comunicado, la Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de la documentación antes de concretar la compra de un vehículo, con el fin de evitar ser víctima de estafas.