Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERATIVO

    Desarticulan red dedicada al hurto y estafa en venta de autos durante la Operación Fraudcar

    Getzalette Reyes
    Desarticulan red dedicada al hurto y estafa en venta de autos durante la Operación Fraudcar
    Policía Nacional desmantela grupos dedicados al hurto de autos y estafas digitales. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y en coordinación con el Ministerio Público, informó que desarticuló dos grupos delictivos presuntamente dedicados al hurto de vehículos y estafa en la venta de autos, como parte de la Operación Fraudcar, desarrollada en varios puntos de la capital.

    Las diligencias incluyeron allanamientos en los corregimientos de Pedregal, Tocumen, Juan Díaz y Pueblo Nuevo, donde las autoridades lograron la aprehensión de ocho personas vinculadas directamente con estos hechos.

    De acuerdo con las investigaciones, los grupos alquilaban vehículos en distintas empresas de renta de autos y posteriormente falsificaban la documentación para ofrecerlos a la venta a través de plataformas digitales, afectando tanto a compañías arrendadoras como a ciudadanos particulares.

    Durante el proceso investigativo, también fueron aprehendidas otras tres personas, entre ellas dos presuntos cabecillas de las estructuras criminales.

    La lesión económica provocada por estas actividades ilícitas se estima en 100 mil dólares, según informaron las autoridades.

    Desarticulan red dedicada al hurto y estafa en venta de autos durante la Operación Fraudcar
    Policía Nacional desmantela grupos dedicados al hurto de autos y estafas digitales. Foto/Cortesía

    A través de un comunicado, la Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de la documentación antes de concretar la compra de un vehículo, con el fin de evitar ser víctima de estafas.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más