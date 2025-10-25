Desarticulan red internacional de hurtos de lujo: cinco ecuatorianos aprehendidos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuatro mujeres y un hombre, todos de nacionalidad ecuatoriana, fueron aprehendidos en las últimas horas por estar vinculados a una red transnacional especializada en hurtos de alto valor en Panamá.

La Policía Nacional informó que el grupo fue desarticulado tras una investigación iniciada por el hurto de joyas en un local comercial en el área metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones revelaron que tras el hecho estas personas salieron del país, pero que, a través de una alerta de Interpol, se detectó nuevamente el ingreso de miembros del grupo a Panamá.

Se informó que el Departamento de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público, ubicó al grupo en momentos en que perpetraban otros hechos.

Se detalla que en esta diligencia se recuperaron relojes de gran valor, perfumes, celulares de alta gama, lentes y accesorios.

La Policía indicó que los miembros de esta red llegaron a Panamá el jueves 23 de octubre y que, inmediatamente, cometieron una serie de hurtos en diferentes tiendas dentro de la terminal aérea de Tocumen.

Además, se adelantó que estas personas podrían estar relacionadas con otros hechos ocurridos en varios centros comerciales, cuya cuantía de afectación supera los 100 mil dólares.