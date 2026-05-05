Desarticulan red que enviaba droga a Norteamérica y Europa por servicios de mensajería

Al menos 11 personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación del Ministerio Público que apunta a una red criminal dedicada al envío de drogas hacia Norteamérica y Europa mediante servicios de mensajería especializada.
Entre los detenidos hay ciudadanos panameños y extranjeros. De acuerdo con información oficial, entre estos últimos figuran personas de nacionalidad jamaicana.
Las autoridades detallaron que las investigaciones se remontan a 2024, cuando se inició el seguimiento a este grupo presuntamente vinculado al tráfico internacional de sustancias ilícitas utilizando empresas de envío tipo courier como fachada.
Como parte del operativo, se ejecutaron al menos 10 diligencias de allanamiento en distintos puntos del país.
El Ministerio Público informó que la operación se mantiene en desarrollo y no se descartan nuevas aprehensiones en los próximos días, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de la red y sus conexiones internacionales.