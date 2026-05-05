Panamá, 05 de mayo del 2026

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    operación Curier

    Desarticulan red que enviaba droga a Norteamérica y Europa por servicios de mensajería

    Yasser Yánez García
    Desarticulan red que enviaba droga a Norteamérica y Europa por servicios de mensajería
    Uno de los aprehendidos en el operativo. Cortesía

    Al menos 11 personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación del Ministerio Público que apunta a una red criminal dedicada al envío de drogas hacia Norteamérica y Europa mediante servicios de mensajería especializada.

    Entre los detenidos hay ciudadanos panameños y extranjeros. De acuerdo con información oficial, entre estos últimos figuran personas de nacionalidad jamaicana.

    Las autoridades detallaron que las investigaciones se remontan a 2024, cuando se inició el seguimiento a este grupo presuntamente vinculado al tráfico internacional de sustancias ilícitas utilizando empresas de envío tipo courier como fachada.

    Desarticulan red que enviaba droga a Norteamérica y Europa por servicios de mensajería
    Las autoridades detallaron que las investigaciones se remontan a 2024. Cortesía

    Como parte del operativo, se ejecutaron al menos 10 diligencias de allanamiento en distintos puntos del país.

    El Ministerio Público informó que la operación se mantiene en desarrollo y no se descartan nuevas aprehensiones en los próximos días, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de la red y sus conexiones internacionales.

    Yasser Yánez García


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