Descentralización: aprehenden a exrepresentante de Ponuga y a cuatro extesoreros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco exfuncionarios, entre ellos el exrepresentante de Ponuga y cuatro extesoreros de Veraguas, fueron detenidos en una operación de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional.

Personal de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional logró la detención de cinco personas, entre ellas el exrepresentante del corregimiento de Ponuga y cuatro extesoreros de la provincia de Veraguas, por la presunta comisión del delito de peculado. El monto estimado de la afectación patrimonial es de $1.4 millones.

Durante una serie de allanamientos realizados en las provincias de Herrera, Veraguas y Darién, las autoridades ubicaron a los exfuncionarios en la denominada operación Fondo Claro.

Estas personas son investigadas por el presunto manejo irregular de fondos destinados a la construcción de proyectos para el mejoramiento de viviendas y entregados a ciudadanos que figuraban en programas de asistencia social.

Operación Fondo Claro detienen a cinco por presunto peculado por caso de descentralización.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/DSLIr3j5xv — La Prensa Panamá (@prensacom) July 13, 2026

En este caso se investigan los fondos entregados a la Junta Comunal de Ponuga por la Autoridad Nacional de Descentralización durante los períodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024 para la ejecución de diversos proyectos sociales.

Ponuga es un corregimiento del distrito de Santiago en la provincia de Veraguas, Panamá.

Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha establecido en $25.4 millones la presunta lesión patrimonial objeto de las investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la descentralización por parte de 36 representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como extesoreros, a quienes se les han formulado cargos por la presunta comisión del delito de peculado.

La investigación abarca juntas comunales de distintas provincias del país que recibieron fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización para la ejecución de obras comunitarias.