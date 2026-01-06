Descubren casa en Juan Díaz usada como depósito de drogas y decomisan 150 kilos de cocaína

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una residencia ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, que presuntamente era utilizada como depósito de drogas, fue allanada por la Policía Nacional, donde se decomisaron 159 kilos de cocaína.

Durante una operación de vigilancia y seguimiento, las autoridades intervinieron el inmueble, en el que además incautaron varias armas de fuego y aprehendieron a una mujer de 41 años, quien se encontraba en el lugar al momento del operativo.

Según las investigaciones preliminares, la droga habría llegado por vía marítima hasta las inmediaciones de los manglares de Juan Díaz, desde donde fue trasladada a la residencia para su custodia, antes de ser enviada fuera del país.

Durante las diligencias, la Fiscalía y la Policía también decomisaron un vehículo que presuntamente era utilizado para el transporte de la sustancia ilícita.

Las autoridades mantienen operativos para dar con el resto de la red criminal vinculada a la introducción y distribución de la droga.

En 2025, las autoridades decomisaron alrededor de 100 toneladas de sustancias ilícitas en operativos realizados en distintos puntos del país.

La mayor parte de la droga fue interceptada en lanchas rápidas procedentes de Colombia y en contenedores en tránsito por los puertos del Pacífico y el Atlántico.