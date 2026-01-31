Panamá, 31 de enero del 2026

    Operativo

    Desmantelan campamento de minería ilegal en Herrera

    Henry Cárdenas P.
    Parte de las herramientas decomisadas. Cortesía

    Un campamento de minería ilegal fue desmantelado en la provincia de Herrera, informó este viernes 30 de enero la Policía Nacional, que destacó que el operativo se coordinó con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

    La acción de las autoridades se llevó a cabo en el sector de Río Negro, distrito de Las Minas, y en el lugar se aprehendió a cuatro personas.

    Se informó que en el lugar fueron decomisados una planta eléctrica, una bomba de agua, un taladro y otras herramientas, que presuntamente eran utilizadas para la práctica de minería ilegal en esta región.

    Las personas aprehendidas y los artículos decomisados fueron remitidos ante las autoridades competentes para el proceso legal y administrativo correspondiente.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

