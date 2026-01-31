Desmantelan campamento de minería ilegal en Herrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un campamento de minería ilegal fue desmantelado en la provincia de Herrera, informó este viernes 30 de enero la Policía Nacional, que destacó que el operativo se coordinó con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La acción de las autoridades se llevó a cabo en el sector de Río Negro, distrito de Las Minas, y en el lugar se aprehendió a cuatro personas.

Se informó que en el lugar fueron decomisados una planta eléctrica, una bomba de agua, un taladro y otras herramientas, que presuntamente eran utilizadas para la práctica de minería ilegal en esta región.

Las personas aprehendidas y los artículos decomisados fueron remitidos ante las autoridades competentes para el proceso legal y administrativo correspondiente.