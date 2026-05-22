Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Criminalidad

    Desmantelan filial de pandilla Bagdad que operaba en Panamá este: hay un excandidato a edil implicado

    La investigación se inició en marzo de 2023; el excandidato, de Tocumen, es señalado como presunto cabecilla.

    Juan Manuel Díaz
    Desmantelan filial de pandilla Bagdad que operaba en Panamá este: hay un excandidato a edil implicado
    En la operación Combate la policía y el Ministerio Público capturaron siete integrantes de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges. Cortesía.

    Agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía Especializada en delito de Asociación Ilícita asestaron un golpe a la pandilla Bagdad Santa Eduviges, que opera en el sector de Panamá este, al aprehender a siete de sus integrantes, entre ellos, a uno de sus cabecillas, quien fue candidato a representante por el corregimiento de Tocumen, en el distrito de Panamá.

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    En la operación, que comenzó en horas de la madrugada de este viernes 22 de mayo, se realizaron allanamientos en los corregimientos de Tocumen y Pacora (distrito de Panamá) y en el distrito de San Miguelito, durante los cuales se realizaron las aprehensiones.

    En estos allanamientos, los agentes ubicaron dinero en efectivo, símbolos con los que se identifica a la pandilla, autos blindados y otros indicios que fueron puestos a órdenes del Ministerio Público como parte de la investigación.

    En la investigación se atribuyen robos, asaltos y homicidios cometidos en el área este de la ciudad de Panamá y San Miguelito a este grupo criminal, filial de la pandilla Bagdad, que es liderada por Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo).

    Según el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, esta es una de las 121 pandillas que se encuentran operativas y a las que se les mantiene una estrecha vigilancia.

    Desmantelan filial de pandilla Bagdad que operaba en Panamá este: hay un excandidato a edil implicado
    PGN aprehende a siete personas por delito de pandillerismo. Cortesía

    Fernández detalló que en los sectores este y norte de la provincia de Panamá operan un total de 27 pandillas que mantienen unos 345 miembros, en su mayoría hombres jóvenes.

    Entre las pandillas que operan en esos sectores se encuentran los HP (Humildad y Pureza), que lidera Carlos Roberto Aguilar (alias Robert), quien figura en la lista de los más buscados por las autoridades.

    Sobre Robert pesa una orden de alerta de Interpol por mantener nexos con el grupo colombiano conocido como Clan del Golfo, responsable de la movilización de cocaína a través de la frontera de Darién.

    La red liderada por Robert fue desmantelada en la operación Damasco realizada en diciembre de 2021, en la que se detuvo a unas 20 personas vinculadas a este grupo criminal.

    Sin embargo, las autoridades estiman que parte de esta red criminal aún se encuentra operativa básicamente en el área Chepo, Pacora, la 24 de Diciembre y algunas áreas de la provincia de Darién.

    Desmantelan filial de pandilla Bagdad que operaba en Panamá este: hay un excandidato a edil implicado
    La Fiscalía y la Policía Nacional coordinan la operación.. Cortesía

    Las autoridades han redoblado la vigilancia en las áreas costeras de Panamá este, ya que son usadas por estos grupos para la recepción de droga que luego es movida hacia Estados Unidos y Europa a través de contenedores y vehículos con doble fondo.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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