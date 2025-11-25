Desmantelan grupo que entregaba drogas con drones en la cárcel La Joya

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un servicio de delivery de drogas mediante drones al Centro Penitenciario La Joya fue desmantelado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en una operación en la que se logró la captura de cuatro personas.

Durante la operación, que se inició este martes, funcionarios de Senafront, tras un trabajo de seguimiento y vigilancia, decomisaron dos drones y pequeñas cantidades de droga que eran lanzadas a los patios del Centro Penitenciario La Joya.

Los aprehendidos fueron ubicados en un área cercana al centro penitenciario, desde donde operaban los drones con cargamentos de droga que luego eran arrojados dentro de los penales.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado establecer si los aprehendidos cobraban por este servicio o si pertenecen a alguna pandilla cuyos líderes o cabecillas se encuentran en prisión.

Senafront desmantela red que entregaba droga con drones en la cárceles.



Video: Cortesíahttps://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/lmHwq7dcG0 — La Prensa Panamá (@prensacom) November 25, 2025

De acuerdo con las investigaciones, los drones usualmente lanzaban la droga en áreas de los penales con poca vigilancia, previamente coordinadas con los destinatarios.

Según las investigaciones, esta es una técnica utilizada por grupos criminales para abastecer de drogas a pandilleros que mantienen el control de algunos pabellones de las cárceles de La Joya y La Joyita.

Los antisociales aprovechaban las áreas boscosas que rodean los penales para ocultarse de la vigilancia perimetral y así poder elevar los drones hasta los centros penitenciarios.

El Centro Penitenciario La Joya está compuesto por las cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya. Estas instalaciones albergan a unos 25 mil privados de libertad.