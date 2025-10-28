Desmantelan pandilla en Colón integrada por adultos y adolescentes vinculados a delitos graves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la provincia de Colón, personal de la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo las operaciones Límite y Odisea, con el fin de desmantelar la estructura criminal de la pandilla autodenominada “Niños de Libia”, vinculada a la organización delictiva Real Gangster For Life (RG4L).

La red está compuesta por adultos y menores de edad, informaron este martes 28 de octubre las autoridades panameñas.

El jefe de la zona policial de Colón, subcomisionado Hermógenes Arguelles, informó que durante la acción operativa fueron aprehendidas 21 personas, entre ellas 12 adultos y 5 adolescentes, presuntamente vinculados a estas organizaciones criminales. Además, se detuvo a tres personas por otros delitos y a un extranjero indocumentado.

#AEstaHora | Desarrollamos las operaciones #Límite y #Odisea en Colón, a fin de desmantelar dos grupos criminales dedicados al pandillerismo, aprehendiendo a 21 personas: 12 adultos y 5 adolescentes vinculados a pandillas, 3 por otros delitos y un extranjero con estadía vencida. pic.twitter.com/tzfZGgXbAl — Policía Nacional (@policiadepanama) October 28, 2025

Las autoridades realizaron más de 45 diligencias de allanamiento, de las cuales 7 fueron dirigidas por la Fiscalía de Adolescentes y 38 por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Los registros se efectuaron en Cristóbal Este, y en los sectores de La Feria, Pueblo Nuevo, Las Mutis y La Medalla Milagrosa, donde se decomisaron indicios relevantes que continúan bajo investigación.

Según la investigación, a la pandilla “Niños de Libia” se le atribuyen delitos graves como homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, tráfico de drogas, privación de libertad y posesión ilícita de armas de fuego.

Los aprehendidos y los indicios serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para su presentación ante un Juez de Garantías en las próximas horas.