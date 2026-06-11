Desmantelan presunta red criminal dedicada al hackeo de WhatsApp y estafas en Panamá y Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron a un hombre y tres mujeres tras operativos simultáneos en Pacora, Bella Vista y Villa del Caribe.

Tres mujeres, una de ellas venezolana, y un hombre, fueron capturados este jueves, como parte de un grupo delictivo presuntamente dedicado a los delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa a través de WhatsApp y contra la seguridad informática, en un operativo de la Policía en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo al informe, las diligencias de allanamiento y registro se ejecutaron de manera simultánea en puntos estratégicos de las provincias de Panamá y Colón.

Los uniformados y fiscales intervinieron residencias en los corregimientos de Pacora y Bella Vista, en la ciudad capital, así como en el sector de Villa del Caribe, en la provincia colonense.

Cuatro personas fueron aprehendidas por hackeo de cuentas de WhatsApp y estafa. PN.

El modus operandi

La Policía informó que el modus operandi de la organización consistía en la vulneración y hackeo de cuentas de la plataforma de mensajería WhatsApp.

Una vez que los criminales tomaban el control de los perfiles legítimos, procedían a suplantar la identidad de los usuarios para contactar a sus listas de conocidos y amigos. Mediante diversas modalidades de engaño y solicitudes de auxilio urgentes, lograban que las víctimas realizaran transferencias de dinero hacia cuentas controladas por la red.

Cuatro personas fueron aprehendidas por hackeo de cuentas de WhatsApp y estafa. PN.

Durante el desarrollo de los allanamientos, los peritos judiciales decomisaron una cantidad significativa de equipos tecnológicos, incluyendo múltiples teléfonos celulares.

Estos indicios informáticos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los análisis forenses correspondientes.

Los sospechosos capturados serán conducidos ante un Juez de Garantías en las próximas horas para la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos penales.