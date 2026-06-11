Desmantelan presunta red criminal dedicada al hackeo de WhatsApp y estafas en Panamá y Colón

Tres mujeres, una de ellas venezolana, y un hombre, fueron capturados este jueves, como parte de un grupo delictivo presuntamente dedicado a los delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa a través de WhatsApp y contra la seguridad informática, en un operativo de la Policía en coordinación con el Ministerio Público.
De acuerdo al informe, las diligencias de allanamiento y registro se ejecutaron de manera simultánea en puntos estratégicos de las provincias de Panamá y Colón.
Los uniformados y fiscales intervinieron residencias en los corregimientos de Pacora y Bella Vista, en la ciudad capital, así como en el sector de Villa del Caribe, en la provincia colonense.
El modus operandi
La Policía informó que el modus operandi de la organización consistía en la vulneración y hackeo de cuentas de la plataforma de mensajería WhatsApp.
Una vez que los criminales tomaban el control de los perfiles legítimos, procedían a suplantar la identidad de los usuarios para contactar a sus listas de conocidos y amigos. Mediante diversas modalidades de engaño y solicitudes de auxilio urgentes, lograban que las víctimas realizaran transferencias de dinero hacia cuentas controladas por la red.
Durante el desarrollo de los allanamientos, los peritos judiciales decomisaron una cantidad significativa de equipos tecnológicos, incluyendo múltiples teléfonos celulares.
Estos indicios informáticos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los análisis forenses correspondientes.
Los sospechosos capturados serán conducidos ante un Juez de Garantías en las próximas horas para la legalización de las aprehensiones y la formulación de cargos penales.