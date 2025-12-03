Desmantelan red de narcotráfico que usaba un club deportivo en Balboa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de ocho personas fueron aprehendidas este miércoles 3 de diciembre como parte de una red criminal que utilizaba embarcaderos para el tráfico de estupefacientes, uno de ellos ubicado en el club social y deportivo del sector de Diablo, corregimiento de Ancón.

En las diligencias de investigación, que se desarrollaron en Panamá y Panamá Oeste por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional desde el año 2023, se logró el decomiso de 2 toneladas de drogas a este grupo criminal.

Una de las diligencias se desarrolló en el área de Arraiján, en donde se aprehendió a dos personas con una fuerte relación con la organización criminal y que se dedican a la pesca.

Las investigaciones en la denominada “Operación Nodriza” revelan que el cabecilla de esta red criminal es un ciudadano colombiano, quien en estos momentos está siendo buscado por las autoridades.