Desmantelan red de trata sexual que introducía víctimas de Colombia y Venezuela

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló un red dedicada a la trata sexual en operativos realizados en la vía 12 de octubre, en corregimiento de Pueblo Nuevo, y Bella Vista, en el corregimiento de San Francisco, en el que logró recuperar a cuatro de víctimas que habían llegado al país bajo engaños.

La red desmantelada en la denominada operación Libertad, reclutaba mujeres en Colombia y Venezuela bajo el ofrecimiento de trabajos de modelaje en Panamá, y a su llegada se les retenían los pasaportes, se les mantenía en cautiverio y se les obligaba a prostituirse.

Una vez reclutadas en sus países, a las víctimas se les entregaban los boletos aéreos para viajar a Panamá, pero se les advertía que debían asumir esa deuda, junto con el pago del alquiler de los apartamentos en los que permanecerían y que ello se descontaría de su salario como modelos.

El grupo delictivo mantenía varios apartamentos alquilados en los que mantenían a sus víctimas. La red también realizaba contactos a través de la página Pana Scort en la que ofrecían sus servicios.

Durante los allanamientos en uno de los apartamentos, la fiscalía también pudo ubicar cierta cantidad de droga, por lo que se investiga la presunta conexión con una organización dedicada al narcotráfico.

La operación libertad contó con la colaboración de agentes de la Interpol que suministraron información sobre el perfil de los miembros de esta organización criminal.

Según las investigaciones la red, mantiene operaciones en varias ciudades de Colombia y Venezuela en donde a través de redes sociales y trabajo de campo reclutan a jóvenes sin trabajo y que aceptan trabajar de modelos de lencería.