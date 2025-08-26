Panamá, 26 de agosto del 2025

    Blanqueo de capitales

    Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza

    Juan Manuel Díaz
    La fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a tres personas como parte de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales.

    La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil.

    Según las investigaciones, que se iniciaron en el año 2018, la red criminal abrió una serie de salones de belleza en la ciudad de Panamá, a través de los cuales movió $7.1 millones en los últimos años.

    En la denominada operación Génesis, que involucró la realización de 28 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, se investiga a una cadena de salones de belleza que presuntamente eran como fachada para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícita.

    En los allanamientos, la fiscalía ubicó dentro del colchón de una residencia la suma de $130 mil 664.

    El dinero en efectivo fue encontrado en un residencia. Cortesía

    La investigación se inició tras recibir información relacionada con la operación de una red dedicada al blanqueo de capitales.

    En las pesquisas, realizadas por la fiscalía, las autoridades lograron la aprehensión de tres personas que se presume mantenían una participación activa en el grupo criminal.

    La fiscalía y la DIJ aprehendieron a tres personas. Cortesía.

    Durante las diligencias, las autoridades lograron ubicar varios autos de lujo que presuntamente fueron adquiridos para justificar el movimiento del dinero ilícito, así como apartamentos en áreas de lujo.

    La fiscalía aún se encuentra buscando información sobre las operaciones de la red criminal.

    En los allanamientos también se recuperaron equipos electrónicos que son analizados por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

