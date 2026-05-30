Panamá, 31 de mayo del 2026

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    PANDILLERISMO

    Despliegan 500 policías en San Miguelito ante aumento de la criminalidad

    La alcaldesa recordó que este nuevo despliegue complementa otras medidas como el toque de queda para menores de edad.

    José González Pinilla
    Despliegan 500 policías en San Miguelito ante aumento de la criminalidad
    Crimen en San Miguelito: hace unas semanas se registró una balacera en El Crisol.

    Ante la crisis de seguridad que enfrenta el distrito de San Miguelito, las autoridades pusieron en marcha este sábado 30 de mayo un operativo especial para reforzar la presencia policial en la zona.

    +info

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    Se trata del despliegue de más de 500 agentes que recorrerán las principales calles, avenidas y veredas del distrito, afectado en las últimas semanas por un aumento de los hechos delictivos.

    La medida, de acuerdo a las autoridades, responde a una realidad que les preocupa: Panamá, San Miguelito y Colón concentran gran parte de la actividad criminal del país debido al crecimiento de las pandillas.

    El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se reunieron este sábado con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, para coordinar esas acciones.

    Según la alcaldesa, el Ministerio de Seguridad finalmente atendió el llamado que había venido realizando desde hace varios meses ante la necesidad de reforzar la presencia policial en el distrito.

    “Se le ha dicho al ministro de Seguridad, que hoy personalmente vino hasta nuestro cuartel de Santa Marta, que necesitamos mejores equipos y más personal”, manifestó Hernández.

    La alcaldesa recordó que este nuevo despliegue complementa otras medidas que han adoptado recientemente, entre ellas el toque de queda para menores de edad.

    Las estadísticas acumuladas del primer cuatrimestre de 2026 indican que el distrito de Panamá registró 88 homicidios, equivalentes al 45.6 % del total nacional, mientras que San Miguelito contabilizó 37 víctimas, lo que representa el 19.2 % de los homicidios ocurridos en el país durante ese período.

    José González Pinilla

    Editor


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