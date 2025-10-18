Panamá, 18 de octubre del 2025

    Despliegan operativo de seguridad en Colón por actividad religiosa del Cristo Negro de Portobelo

    Henry Cárdenas P.
    Se habilitaron cinco puntos de control en Portobelo, por las festividades del Cristo Negro el 21 de octubre. Cortesía

    Dentro de las festividades religiosas del Cristo Negro de Portobelo, provincia de Colón, que se celebran este 21 de octubre, los estamentos de seguridad despliegan un operativo de vigilancia en este sector del país.

    El jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, Hermógenes Argüelles, informó que cerca de 500 agentes participan en este operativo.

    Argüelles explicó que la presencia policial se refuerza en 5 puestos de control y 12 puntos de observación, distribuidos a lo largo de las principales vías de acceso al distrito de Portobelo.

    De igual manera, enfatizó que se hará cumplir el decreto emitido por la Alcaldía de Portobelo, el cual establece que está prohibido portar armas de fuego, aunque se tenga permiso, ni objetos punzocortantes o contundentes.

    La Policía Nacional informó que en el operativo participan agentes de diversas direcciones, entre ellas la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, la Dirección Nacional de Investigación Judicial, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la Dirección Nacional de Prevención y Atención a la Comunidad, la Dirección Nacional Antidrogas y el Servicio Policial Motorizado Lince, entre otras direcciones.

    También se coordina con otros estamentos de seguridad.

