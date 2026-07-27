Detectan a 49 conductores ebrios: Dos personas fallecen en accidentes de tránsito durante las últimas horas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 3,200 infracciones fueron impuestas por incumplir el Reglamento de Tránsito.

Un total de 49 conductores fueron detectados conduciendo en estado de embriaguez durante las últimas horas en diferentes puntos del país, informó la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.

Los automóviles fueron retirados en grúa y los conductores sancionados, mientras la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar esta práctica temeraria debido al alto riesgo que representa para la seguridad vial. Recomendó recurrir al conductor designado o a transportes selectivos o de aplicaciones.

El operativo de tránsito se registra a nivel nacional. Tomada de X

El informe oficial detalla que los agentes impusieron 3,216 infracciones por incumplir el Reglamento de Tránsito.

Entre las faltas más recurrentes figuran, además de las 49 por embriaguez comprobada, 1,091 boletas por exceso de velocidad y 119 por luces inadecuadas. Además, 225 vehículos fueron removidos con grúa.

Víctimas fatales

Las autoridades también reportaron 257 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 56 personas lesionadas y dos víctimas fatales en las provincias de Panamá y Colón.

Uno de los hechos más lamentables ocurrió en la carretera hacia la Costa Arriba de Colón, donde un joven de aproximadamente 23 años falleció tras caer de un autobús de transporte público que se encontraba en movimiento.

De acuerdo con el reporte preliminar, el pasajero fue trasladado de urgencia a la Policlínica Laurencio Ocaña, en Sabanitas, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Ante estas cifras, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol y cumplir con las normas de tránsito para evitar nuevas tragedias en las carreteras.

Policía reporta capturas en el Plan Firmeza. PN

Más de 650 aprehensiones

En materia de seguridad, la Policía Nacional informó que, como parte del Plan Firmeza, en las últimas 72 horas fueron aprehendidas 652 personas.

Del total, 417 fueron capturadas por oficio, 158 por faltas administrativas, 51 en flagrancia, 25 por microtráfico y una por narcotráfico.

Policía reporta capturas en el Plan Firmeza. PN

Además, durante 132 diligencias de allanamiento, los uniformados decomisaron 26 armas de fuego, 319 municiones, 21 proveedores, dos vehículos, tres paquetes de presunta droga y 21,458.40 balboas en efectivo.

También fueron recuperados dos vehículos que mantenían denuncias por hurto o robo.