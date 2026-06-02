Detectan aumento de ciberestafas que explotan la fiebre del Mundial de Fútbol 2026

Expertos advierten sobre plataformas falsas que clonan sitios oficiales y correos fraudulentos que prometen “premios” de hasta 500,000 dólares.

Un incremento sustancial en estafas digitales diseñadas específicamente para comprometer los datos personales y bancarios de los aficionados, aprovechando la alta demanda y la emoción que genera el próximo Mundial de Fútbol, fue detectada por la firma Kaspersky, especialistas en ciberseguridad.

De acuerdo con el reporte, los ciberdelincuentes han desplegado páginas web de phishing que imitan con precisión los logotipos, colores y eslóganes oficiales del certamen.

María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de Kaspersky para América Latina, alertó que el robo de identidad puede derivar en accesos no autorizados a cuentas bancarias.

“Los estafadores aprovechan la emoción, urgencia y alta demanda para que los aficionados bajen la guardia”, explicó Manjarrez.

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Recomendaciones

Ante este escenario, los especialistas recomiendan a la población verificar rigurosamente la URL de los sitios web antes de ingresar información, adquirir productos únicamente en las plataformas oficiales del torneo y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas.

Asimismo, aconsejan activar la autenticación de dos pasos (2FA) en las aplicaciones financieras, revisar periódicamente los estados de cuenta y utilizar herramientas de protección digital avanzada para bloquear enlaces maliciosos en tiempo real.

Robos cibernéticos

Explican que en estas plataformas falsas se ofrece la venta de entradas con opciones de pago en múltiples monedas y supuesta “mercancía oficial”, como camisetas y peluches de la mascota, respaldada por atractivos descuentos y sellos apócrifos de “Compra Segura”.

Al completar los formularios de registro, las víctimas no solo pierden su dinero, sino que exponen credenciales financieras sensibles a redes criminales.

Paralelamente, de acuerdo al informe, se identificaron campañas masivas de ingeniería social a través de correos electrónicos.

En algunos casos, los atacantes notifican a los usuarios sobre supuestas irregularidades en sus registros de boletos; en otros, recurren al engaño de notificar falsos premios de hasta $500,000 destinados a cubrir entradas, vuelos y hospedaje, solicitando datos de contacto para liberar los fondos inexistentes.