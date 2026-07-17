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    Inspección de aduanas

    Detectan en Tocumen a un pasajero con $15,000 sin declarar

    Henry Cárdenas P.
    Detectan en Tocumen a un pasajero con $15,000 sin declarar
    El dinero fue ubicado tras una segunda inspección. Cortesía

    Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con $15,000 que no fueron incluidos dentro de la Declaración Jurada del Viajero.

    De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, el viajero llegó a la Terminal 1 del aeropuerto en un vuelo comercial procedente de Colombia.

    Se informó que, al pasar por el sistema de escáner, los funcionarios de Aduanas le consultaron a la persona si portaba dinero o mercancía con un valor superior a los $10,000, como lo establece la norma vigente, a lo que respondió que no tenía nada que declarar.

    Según la información divulgada por la Autoridad de Aduanas, al realizarse una segunda inspección de sus pertenencias, los inspectores localizaron dinero en efectivo oculto dentro de una mochila de color negro que llevaba el pasajero.

    Tras finalizar el conteo del dinero, se confirmó que el ciudadano colombiano llevaba $15,504, cifra que supera el tope establecido para el ingreso o traslado de dinero en efectivo sin declarar.

    Se adelantó que, seguidamente, se procedió con los trámites correspondientes con el apoyo de las autoridades competentes.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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