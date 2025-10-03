Panamá, 03 de octubre del 2025

    RESULTADO DE AUDIENCIA

    Detención provisional para dos menores por agresión en colegio de Colón

    Getzalette Reyes
    Colegio José Guardia Vega.

    Dos adolescentes fueron detenidos provisionalmente por un periodo de nueve meses, tras ser vinculados al ataque ocurrido este jueves en el Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, donde cuatro estudiantes resultaron heridos con un arma punzocortante.

    +info

    Cuatro estudiantes resultan heridos con arma blanca en la escuela José Guardia Vega, en Colón

    En una audiencia realizada este viernes, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y la Comarca Guna Yala logró que se declarara legal la aprehensión, se formalizara la imputación y se ordenara la detención provisional por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

    El hecho se registró alrededor de las 10:20 a.m. en las instalaciones del plantel, ubicado en Barrio Norte. Los cuatro jóvenes heridos fueron trasladados al Hospital Manuel Amador Guerrero; dos permanecen hospitalizados y los otros dos ya recibieron el alta médica.

    La directora del colegio, Noemí de Cerrud, ha indicado que este es el primer incidente de esta magnitud en lo que va del año.

    “Hasta ahora, el ambiente había sido tranquilo y sin situaciones que llamaran la atención. Contamos con personal de disciplina, inspectores que nos brindan apoyo y un Gabinete Psicopedagógico que trabaja de manera periódica con los estudiantes”, señaló.

    Getzalette Reyes

    Portadista

