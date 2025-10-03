Detención provisional para dos menores por agresión en colegio de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos adolescentes fueron detenidos provisionalmente por un periodo de nueve meses, tras ser vinculados al ataque ocurrido este jueves en el Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, donde cuatro estudiantes resultaron heridos con un arma punzocortante.

En una audiencia realizada este viernes, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y la Comarca Guna Yala logró que se declarara legal la aprehensión, se formalizara la imputación y se ordenara la detención provisional por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

El hecho se registró alrededor de las 10:20 a.m. en las instalaciones del plantel, ubicado en Barrio Norte. Los cuatro jóvenes heridos fueron trasladados al Hospital Manuel Amador Guerrero; dos permanecen hospitalizados y los otros dos ya recibieron el alta médica.

#Detención| Por solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala, se ordenó la detención provisional de 2 adolescentes, por el delito de tentativa de homicidio doloso agravado, relacionado a un hecho ocurrido ayer en un centro educativo de Colón. pic.twitter.com/f8nytzGxB2 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 3, 2025

La directora del colegio, Noemí de Cerrud, ha indicado que este es el primer incidente de esta magnitud en lo que va del año.

“Hasta ahora, el ambiente había sido tranquilo y sin situaciones que llamaran la atención. Contamos con personal de disciplina, inspectores que nos brindan apoyo y un Gabinete Psicopedagógico que trabaja de manera periódica con los estudiantes”, señaló.