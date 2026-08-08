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    Juzgado Penal de Adolescentes

    Detención provisional para estudiante del José Dolores Moscote sorprendido con un arma

    Un estudiante del Instituto José Dolores Moscote quedó bajo detención provisional tras ser sorprendido con un arma de fuego el pasado 6 de agosto, durante una requisa sorpresiva realizada en el plantel.

    Yaritza Mojica
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    Detención provisional para estudiante del José Dolores Moscote sorprendido con un arma
    El colegio José Dolores Moscote , ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre.

    El Juzgado Penal de Adolescentes ordenó la detención provisional del estudiante del Instituto José Dolores Moscote que fue sorprendido con un arma de fuego dentro de su mochila el pasado jueves 6 de agosto, durante una requisa sorpresiva realizada en el plantel educativo.

    +info

    Tras hallazgo de arma en el Moscote, exigen declarar ‘emergencia nacional’ en las escuelas Estudiante es retenido tras ingresar un arma de fuego al Instituto José Dolores Moscote

    El menor permanecerá bajo detención provisional, luego de que el Juzgado Penal de Adolescentes legalizara su aprehensión y diera por presentada la imputación de cargos solicitada por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes.

    El adolescente fue imputado por el presunto delito de posesión y tráfico de armas y explosivos. El juez consideró que la detención provisional era la medida cautelar más cónsona con los hechos, tomando en cuenta el peligro de fuga y el riesgo para la comunidad estudiantil.

    La directora del colegio, Saby Ortíz, explicó que las inspecciones se realizan de manera sorpresiva como parte de las medidas de prevención y seguridad dentro del centro educativo. Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y solicitaron la presencia de la Policía de la Niñez y la Adolescencia.

    “Nuestro personal, el cuerpo de disciplina del colegio, está acostumbrado a realizar requisas sorpresa para evitar incidencias. Hoy encontramos un arma de fuego y automáticamente dimos aviso a la Policía de Niñez y Adolescencia”, indicó.

    El estudiante, quien cursa el bachillerato en Turismo, fue retirado del plantel por la Policía de la Niñez y la Adolescencia y posteriormente trasladado a la Fiscalía de Adolescentes, donde quedó a disposición de las autoridades.

    Tras el hecho, la Policía Nacional recordó que los adolescentes a partir de los 12 años pueden ser puestos a órdenes de las autoridades competentes cuando incurran en hechos delictivos.

    El Instituto José Dolores Moscote cuenta con una matrícula de 3,285 estudiantes, distribuidos en ambos turnos.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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