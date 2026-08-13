Detención provisional para segundo investigado por reclutamiento de panameños para guerra Rusia-Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dictan detención provicional a Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, en medio de las investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania.

La Procuraduría General de la Nación informó que, a solicitud de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, un juez de garantías imputó a Ryfkogel Almengor por la presunta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas y trabajo forzado.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, el tribunal también declaró legal su aprehensión, que se dio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen el pasado lunes 10 de agosto.

Ryfkogel Almengor es el segundo aprehendido en Panamá en el marco de las investigaciones relacionadas con el presunto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primer detenido fue Mario Brooks, aprehendido el 31 de julio y posteriormente imputado por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La Cancillería estima que aproximadamente 60 panameños podrían haber estado o permanecer vinculados de alguna manera a las Fuerzas Armadas de Rusia y otros 17 a las de Ucrania.

Este miércoles, el canciller Javier Martínez-Acha advirtió que se trata de una estimación basada en reportes de familiares y procesos de verificación consular y no de un registro definitivo.

El Gobierno panameño ha solicitado tanto a Rusia como a Ucrania información que permita determinar la ubicación y condición física y jurídica de sus ciudadanos, así como facilitar el retorno de quienes hayan manifestado su intención de abandonar el servicio.