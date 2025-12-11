Detenidos extesorero, representante y empresario en operativos por peculado y blanqueo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una serie de operativos y allanamientos realizados por la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), dieron con la aprehensión de cinco personas implicadas en investigaciones por presunto peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.

La primera de las operaciones se desarrolló en el distrito de Ñurum, en la comarca Ngäbe Buglé, donde se logró la aprehensión del extesorero de la Junta Comunal de Cerro Pelado, investigado por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización.

En Los Santos, se detuvo al representante de ese corregimiento por presunto peculado en el manejo de 204 mil 272 dólares, que fueron sustraídos mediante la alteración de firmas en varios cheques.

En el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, fue aprehendido un empresario de 48 años, presuntamente implicado en el delito de peculado relacionado con la construcción de 741 unidades sanitarias del Programa de Sanidad Básica desarrollado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que debían construirse en Penonomé, provincia de Coclé.

La Fiscalía Anticorrupción realizó la aprehensión de ocho exrepresentantes de corregimiento y extesoreros por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización. Cortesía.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción investiga una posible lesión patrimonial por 458 mil 536 dólares.

En otra operación, se aprehendió a una mujer por presunto blanqueo de capitales en perjuicio del Ministerio de Educación, tras la recepción de varios cheques y traspasos de fondos destinados a lograr que determinadas personas fueran incluidas en listas para obtener nombramientos entre los años 2020 y 2024.

Por otro lado, en Pacora —provincia de Panamá— la fiscalía aprehendió a un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quien en 2022 se habría apoderado de 18 yardas de capa base de asfalto.

De acuerdo con las pesquisas, el exfuncionario alteró varios documentos para permitir la salida de estos materiales del patio del MOP donde se encontraban. En este caso, la investigación busca establecer la presunta comisión de los delitos de hurto y falsedad de documentos.

Las diligencias se realizaron en el marco de investigaciones que se mantienen en curso y que, en los próximos días, serán remitidas a los tribunales para la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.