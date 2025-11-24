Panamá, 24 de noviembre del 2025

    Violencia

    Detienen a cantante de música urbana presuntamente implicado en crimen en Pacora

    Juan Manuel Díaz
    Policía aprehende a sospechsos de crimen en Pacota. Cortesía.

    El cantante de música urbana Valentino Butcher Batista fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional junto a otras dos personas por su presunta vinculación con el asesinato de una persona registrado en el área de Santa Rita, Pacora.

    Fuentes policiales informaron que el crimen se registró en la noche de ayer cuando un grupo de jóvenes jugaba fútbol en la calle en Santa Rita, cuando un auto se acercó al lugar y varios sujetos abrieron fuego.

    En el ataque tres de los jóvenes que resultaron heridos fueron llevados hasta el Hospital Lourdes Tzanetatos, pero uno de ellos falleció, debido a la gravedad de sus heridas.

    Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional organizaron una serie de operativos, logrando la aprehensión de los tres sospechosos, que se desplazaban en un auto sedán color blanco.

    Durante la revisión del vehículo, las autoridades ubicaron un arma de fuego calibre 40. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para ser presentados ante un juez de garantías para la respectiva imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

    El subcomisionado de la policía, Omar del Cid, ejecutivo de la zona policial de Pacora, explicó que las aprehensiones se dieron tras varias diligencias de verificación.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

