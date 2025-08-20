Detienen a integrante clave de la red de blanqueo desmantelada en operación Jericó

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Eduardo Martínez, uno de los presuntos integrantes de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la operación Jericó, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Martínez, quien figuraba en la lista de los más buscados por los estamentos de seguridad y estaba requerido mediante una alerta roja de Interpol, está vinculado a la operación Jericó como uno de sus brazos operativos.

Se le relaciona con el decomiso de 46 kilos de cocaína, ocurrido el 12 de julio de 2023 en Don Bosco, Juan Díaz. También se le atribuye participación en otras actividades de la red criminal.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Martínez se encontraba en República Dominicana, donde fue aprehendido y posteriormente deportado a Panamá.

#PlanFirmeza | La @INTERPOL_HQ aprehendió en República Dominicana y deportó a Panamá, a alias "Ameba", uno de los más buscados por los delitos relacionados con droga, blanqueo de capitales y homicidio. #SinTregua pic.twitter.com/KLQBjfmOKu — Policía Nacional (@policiadepanama) August 20, 2025

Durante el desarrollo de la operación Jericó se registraron 24 eventos documentados en 40 tomos. La investigación incluye 1,666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia. Un equipo de la DIJ transcribió las escuchas y relacionó a unas 49 personas con esta red criminal.

La fiscalía también lo investiga por su presunta relación con un intento de tráfico de 40 kilos de cocaína, registrado en agosto de 2023.

El aprehendido mantiene, además, un requerimiento por un caso de homicidio registrado el 10 de junio de 2024 en Carrasquilla, provincia de Panamá.

Según la fiscalía, por este caso aún permanecen prófugas al menos cinco personas que habrían mantenido algún grado de participación en la red criminal que operaba en la provincia de Darién, así como en las costas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

A este grupo se vincula Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Este último también es mencionado en la investigación, pero su expediente se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.