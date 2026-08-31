Detienen a joven de 21 años vinculado al accidente que cobró la vida de dos agentes del Senan en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional confirmó la aprehensión del sospechoso por el presunto delito de homicidio culposo.

Un joven de 21 años presuntamente vinculado al fatal accidente de tránsito ocurrido este domingo 30 de agosto de 2026 en el sector de Costa Arriba, provincia de Colón, fue capturado, informó la Policía Nacional.

El sospechoso enfrenta cargos por presunto homicidio culposo por el hecho vial en el que perdieron la vida de forma instantánea dos miembros activos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón

El operativo de aprehensión se ejecutó en coordinación con el Ministerio Público que asumirá la conducción de las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del hecho y determinar las responsabilidades penales definitivas.

Ascenso póstumo y luto institucional

La captura del sospechoso complementa la dolorosa jornada vivida en la zona atlántica tras identificarse formalmente a las víctimas. Los uniformados fallecidos pertenecían al Servicio Especial Motorizado y cumplían funciones asignadas en el área de Playa Chiquita en el momento del impacto.

El sargento Miguel Santamaría y al cabo Martín Arias perdieron la vida en el sector de Playa Chiquita en la Costa Arriba.

Se trata del sargento 1ro. póstumo Miguel A. Santamaría S. y el cabo 1ro. póstumo Martín E. Arias B. En reconocimiento a su vocación de servicio, el Senan decretó su ascenso póstumo inmediato.

“La familia Aeronaval lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestras unidades... dejando un vacío inmenso en nuestra institución y en el corazón de la patria”, manifestó la institución a través de un pronunciamiento oficial.