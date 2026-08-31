Detienen a joven de 21 años vinculado al accidente que cobró la vida de dos agentes del Senan en Colón

Un joven de 21 años presuntamente vinculado al fatal accidente de tránsito ocurrido este domingo 30 de agosto de 2026 en el sector de Costa Arriba, provincia de Colón, fue capturado, informó la Policía Nacional.
El sospechoso enfrenta cargos por presunto homicidio culposo por el hecho vial en el que perdieron la vida de forma instantánea dos miembros activos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El operativo de aprehensión se ejecutó en coordinación con el Ministerio Público que asumirá la conducción de las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del hecho y determinar las responsabilidades penales definitivas.
Ascenso póstumo y luto institucional
La captura del sospechoso complementa la dolorosa jornada vivida en la zona atlántica tras identificarse formalmente a las víctimas. Los uniformados fallecidos pertenecían al Servicio Especial Motorizado y cumplían funciones asignadas en el área de Playa Chiquita en el momento del impacto.
Se trata del sargento 1ro. póstumo Miguel A. Santamaría S. y el cabo 1ro. póstumo Martín E. Arias B. En reconocimiento a su vocación de servicio, el Senan decretó su ascenso póstumo inmediato.
“La familia Aeronaval lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestras unidades... dejando un vacío inmenso en nuestra institución y en el corazón de la patria”, manifestó la institución a través de un pronunciamiento oficial.