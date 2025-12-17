Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 12 personas fueron detenidas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante operativos desarrollados en el área fronteriza de Darién, entre ellas dos individuos presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.

La información fue confirmada este martes 16 de diciembre por el director del Senafront, Larry Solís Velásquez, quien además informó que, en el marco de la Operación Centinela, se logró la desactivación de minas antipersonales tras una alerta emitida por el Ejército de Colombia.

Solís advirtió sobre la creciente incursión de grupos criminales transnacionales en la zona, una situación que —según indicó— pone en riesgo tanto los recorridos binacionales como la seguridad de las comunidades indígenas que habitan en la región.

Durante el operativo fueron localizados y destruidos cinco artefactos explosivos improvisados. Dos de ellos se encontraban en las inmediaciones de la Base Binacional La Olla y los otros tres en el sector de Alto Limón. De acuerdo con el director del Senafront, los explosivos fueron elaborados con materiales de uso común y presentan características asociadas a estructuras criminales como el Clan del Golfo.

Las autoridades también detectaron pequeñas embarcaciones que trasladaban a 33 migrantes, lo que permitió la aprehensión de dos presuntos “coyotes” de nacionalidad colombiana. Entre los detenidos figuran además ocho personas con alertas biométricas.

En el componente marítimo de la operación, el Senafront interceptó embarcaciones en La Palma y Jaqué, así como un cargamento en el Caribe. En estas acciones fueron capturados cinco panameños y se decomisaron 110 paquetes de presunta droga, además de teléfonos celulares y equipos de comunicación.

La ofensiva se extendió hasta el río Membrillo, en Darién, donde una patrulla fue atacada por hombres armados. Tras el enfrentamiento, fueron capturados tres panameños, a quienes se les decomisó una escopeta, municiones calibre AK-47, pertrechos de guerra, uniformes pixelados y un brazalete del grupo Gaitanista de Colombia, Frente Efraín Guardia, organización criminal dedicada al narcotráfico.