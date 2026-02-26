Panamá, 27 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Judiciales

    Detienen en Arraiján a panameño vinculado a red de explotación sexual investigada en Argentina

    Alis Fernández
    Detienen en Arraiján a panameño vinculado a red de explotación sexual investigada en Argentina
    Hombre fue detenido en Arraiján luego de más de un año de investigación. Imagen Policía Nacional

    Un ciudadano panameño presuntamente vinculado a una red de explotación sexual en Argentina fue detenido en Arraiján, distrito de Panamá Oeste, tras más de un año de investigación.

    De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el hombre es acusado de los delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, en perjuicio de siete víctimas.

    Las investigaciones iniciaron en enero de 2025, cuando las autoridades panameñas recibieron información de sus homólogas argentinas, quienes alertaron sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, relacionado con dos procesos judiciales en curso en el país suramericano.

    La detención se produjo como resultado de diligencias de allanamiento y registro desarrolladas en el marco de la operación internacional Córdoba. Según las pesquisas, los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en Instagram, donde se les solicitaba su número de WhatsApp para posteriormente comunicarse mediante una línea telefónica registrada en Panamá.

    Durante la operación fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán sometidos a análisis. La acción fue ejecutada por unidades especializadas en ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), personal de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), peritos de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI).

    Se informó que el detenido será puesto a órdenes de un juez de garantías para la realización de las audiencias correspondientes, mientras las autoridades continúan con el análisis del material incautado.

    De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en Panamá, durante 2025 se registraron 6,237 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. De estas, 440 corresponden a corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este jueves 26 de febrero. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • Estado proyecta recibir $100 millones por administración transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal. Leer más
    • La fiscalía termina sus alegatos, con un llamado a castigar a Rodrigo Díaz, Carlos Duboy y los Rosas. Leer más