Detienen en Arraiján a panameño vinculado a red de explotación sexual investigada en Argentina

Un ciudadano panameño presuntamente vinculado a una red de explotación sexual en Argentina fue detenido en Arraiján, distrito de Panamá Oeste, tras más de un año de investigación.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el hombre es acusado de los delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, en perjuicio de siete víctimas.

Las investigaciones iniciaron en enero de 2025, cuando las autoridades panameñas recibieron información de sus homólogas argentinas, quienes alertaron sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, relacionado con dos procesos judiciales en curso en el país suramericano.

La detención se produjo como resultado de diligencias de allanamiento y registro desarrolladas en el marco de la operación internacional Córdoba. Según las pesquisas, los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en Instagram, donde se les solicitaba su número de WhatsApp para posteriormente comunicarse mediante una línea telefónica registrada en Panamá.

Durante la operación fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán sometidos a análisis. La acción fue ejecutada por unidades especializadas en ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), personal de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), peritos de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI).

Se informó que el detenido será puesto a órdenes de un juez de garantías para la realización de las audiencias correspondientes, mientras las autoridades continúan con el análisis del material incautado.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en Panamá, durante 2025 se registraron 6,237 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. De estas, 440 corresponden a corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.