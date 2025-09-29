Detienen en Colombia a panameño por estafa con criptomonedas

El panameño Darío Abraham Delgado Rivera fue capturado en Colombia tras registrarse un requerimiento de captura por un delito relacionado con estafas a través de criptomonedas.

Según reportes de las autoridades colombianas, el hecho ocurrió cuando Delgado acudió a las oficinas de Migración Colombia en la Regional Antioquia-Chocó para solicitar un salvoconducto.

Durante la verificación de su identidad y antecedentes, los oficiales detectaron la alerta internacional en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría utilizado una empresa de inversiones como fachada para captar recursos en divisas y criptomonedas, valiéndose de documentos falsos para cerrar operaciones y sin informar a los inversionistas.

Las investigaciones realizadas por las autoridades indican que el detenido usaba una empresa de fachada para captar recursos en divisas y criptomonedas.

Las autoridades colombianas tienen previsto entregar a Delgado Rivera a la Policía Nacional de Panamá, luego de gestionar la documentación correspondiente para su deportación.