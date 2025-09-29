Panamá, 29 de septiembre del 2025

    Detienen en Colombia a panameño por estafa con criptomonedas

    Juan Manuel Díaz
    Lo investigan por la presunta comisión del delito de estafa a través de criptomonedas.

    El panameño Darío Abraham Delgado Rivera fue capturado en Colombia tras registrarse un requerimiento de captura por un delito relacionado con estafas a través de criptomonedas.

    Según reportes de las autoridades colombianas, el hecho ocurrió cuando Delgado acudió a las oficinas de Migración Colombia en la Regional Antioquia-Chocó para solicitar un salvoconducto.

    Durante la verificación de su identidad y antecedentes, los oficiales detectaron la alerta internacional en su contra.

    De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría utilizado una empresa de inversiones como fachada para captar recursos en divisas y criptomonedas, valiéndose de documentos falsos para cerrar operaciones y sin informar a los inversionistas.

    Las investigaciones realizadas por las autoridades indican que el detenido usaba una empresa de fachada para captar recursos en divisas y criptomonedas.

    Las autoridades colombianas tienen previsto entregar a Delgado Rivera a la Policía Nacional de Panamá, luego de gestionar la documentación correspondiente para su deportación.

