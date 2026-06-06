Detienen en Colón a un integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional de Migración informó este sábado 6 de junio sobre la retención, en la provincia de Colón, de un ciudadano salvadoreño de 34 años, con una alerta roja internacional de Interpol.

La autoridad migratoria panameña indicó que la detención de la persona se dio mediante la Operación Garra de Águila 3.0 y que se trata de un miembro de la pandilla Barrio 18, también conocida como los 18 Sureños.

Se agrega que el hombre es requerido por la presunta comisión de múltiples delitos graves, entre ellos homicidio, extorsión, privación ilegal de libertad, tráfico y venta de drogas. Además, se indica que el ciudadano salvadoreño figura como buscado por su presunta vinculación con organizaciones de carácter terrorista.

El Servicio Nacional de Migración informó que la persona retenida quedó a disposición de la Secretaría Judicial, que avanzará con los trámites legales correspondientes, conforme a la normativa vigente y los acuerdos internacionales de cooperación.