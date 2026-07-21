Detienen en el Aeropuerto de Tocumen a una ciudadana española con presuntos vínculos terroristas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La alerta roja internacional se activó durante los controles migratorios, lo que llevó a la correspondiente verificación con la oficina de Interpol en Panamá, instancia que confirmó la validez de la orden de captura emitida desde abril de 2025.

Una ciudadana española fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al mantener una alerta roja de Interpol, por tener presuntos vínculos con actos terroristas, informó este martes 21 de julio el Servicio Nacional de Migración.

Se informó que la mujer contaba con una notificación roja vigente emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mediante la cual era requerida por las autoridades de Lituania por la presunta creación de grupos destinados a cometer actos terroristas.

De acuerdo con las autoridades migratorias panameñas, la ciudadana española estaba de tránsito por Panamá, procedente de Estambul, Turquía, y con destino final a La Habana, Cuba.

La alerta roja internacional se activó durante los controles migratorios, lo que llevó a la correspondiente verificación con la oficina de Interpol en Panamá, instancia que confirmó la validez de la orden de captura emitida desde abril de 2025.

Asimismo, el Servicio Nacional de Migración informó que, de forma inmediata, se impidió el ingreso al país a la ciudadana española y fue puesta a órdenes de las entidades competentes para continuar con los procesos correspondientes.